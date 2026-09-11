MUba bébé, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

MUba bébé Mercredi 16 décembre, 10h00 MUba Eugène Leroy Nord

Tarif d’entrée + 5€ par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T11:00:00+01:00

À partir de 18 mois

Face aux œuvres et en atelier, venez stimuler l’éveil de votre enfant tout en profitant d’une découverte de l’exposition en cours.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-activite/muba-famille-copie-1 »}]

Éveil artistique et culturel tout-petit éveil artistique

© MUba Eugène Leroy