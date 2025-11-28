MUba bébé Tourcoing
MUba bébé Tourcoing mercredi 18 mars 2026.
MUba bébé
2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:00:00
fin : 2026-03-18 11:00:00
Date(s) :
2026-03-18
_À partir de 18 mois_
Face aux œuvres et en atelier, venez stimuler l’éveil de votre enfant tout en profitant d’une découverte de l’exposition en cours.
_Tarif d’entrée + 5€ par famille_
____________________________
**Information & réservation**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
_À partir de 18 mois_
Face aux œuvres et en atelier, venez stimuler l’éveil de votre enfant tout en profitant d’une découverte de l’exposition en cours.
_Tarif d’entrée + 5€ par famille_
____________________________
**Information & réservation**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60 .
2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 reservation-muba@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
from 18 months
In front of the works and in a workshop, come and stimulate your child?s curiosity while discovering the current exhibition.
entrance fee + 5? per family_
____________________________
**Information & booking**
[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)
03 20 28 91 60
L’événement MUba bébé Tourcoing a été mis à jour le 2025-11-28 par Hauts-de-France Tourisme