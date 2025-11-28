MUba bébé

2 rue Paul Doumer Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 11:00:00

Date(s) :

2026-03-18

_À partir de 18 mois_

Face aux œuvres et en atelier, venez stimuler l’éveil de votre enfant tout en profitant d’une découverte de l’exposition en cours.

_Tarif d’entrée + 5€ par famille_

____________________________

**Information & réservation**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

_À partir de 18 mois_

Face aux œuvres et en atelier, venez stimuler l’éveil de votre enfant tout en profitant d’une découverte de l’exposition en cours.

_Tarif d’entrée + 5€ par famille_

____________________________

**Information & réservation**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60 .

2 rue Paul Doumer Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 91 60 reservation-muba@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

from 18 months

In front of the works and in a workshop, come and stimulate your child?s curiosity while discovering the current exhibition.

entrance fee + 5? per family_

____________________________

**Information & booking**

[reservation-muba@ville-tourcoing.fr](mailto:reservation-muba@ville-tourcoing.fr)

03 20 28 91 60

L’événement MUba bébé Tourcoing a été mis à jour le 2025-11-28 par Hauts-de-France Tourisme