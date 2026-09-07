MUba Famille, MUba Eugène Leroy, Tourcoing
dimanche 4 octobre 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing
Informations pratiques
MUba Famille Dimanche 4 octobre, 16h00 MUba Eugène Leroy Nord
5€ par famille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
À partir de 5 ans
Une découverte ludique et sensible de l’exposition suivie d’un temps de pratique collectif, en salle ou en atelier.
MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/detail-activite/muba-famille »}]
Visite + atelier — enfants / adultes visite exposition
© MUba Eugène Leroy
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