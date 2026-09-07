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MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

lundi 19 octobre 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing

MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
MUba Eugène Leroy
Adresse
2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
21€ la semaine (du lundi au vendredi)

MUba Vacances 19 – 30 octobre MUba Eugène Leroy Nord

21€ la semaine (du lundi au vendredi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-30T13:30:00+01:00 – 2026-10-30T15:30:00+01:00

Des stages d’une semaine pour découvrir et approfondir une technique et créer un objet collectif ou individuel.

Chaque stage est proposé et adapté à deux groupes d’enfants :

  • De 5 à 7 ans : de 9h30 à 11h30
  • De 8 à 12 ans : de 13h30 à 15h30

STAGE D’AUTOMNE
Semaine 1 – du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2026

  • De 5 à 7 ans : de 9h30 à 11h30
  • De 8 à 12 ans : de 13h30 à 15h33

Semaine 2 – du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2026

  • De 5 à 7 ans : de 9h30 à 11h30
  • De 8 à 12 ans : de 13h30 à 15h30

Programme à venir

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/ »}]
Stage de pratique artistique – Vacances d’Automne stage vacances pratique artistique

© MUba Eugène Leroy

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