MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing
lundi 19 octobre 2026 · MUba Eugène Leroy · Tourcoing
Informations pratiques
MUba Vacances 19 – 30 octobre MUba Eugène Leroy Nord
21€ la semaine (du lundi au vendredi)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-30T13:30:00+01:00 – 2026-10-30T15:30:00+01:00
Des stages d’une semaine pour découvrir et approfondir une technique et créer un objet collectif ou individuel.
Chaque stage est proposé et adapté à deux groupes d’enfants :
- De 5 à 7 ans : de 9h30 à 11h30
- De 8 à 12 ans : de 13h30 à 15h30
STAGE D’AUTOMNE
Semaine 1 – du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2026
- De 5 à 7 ans : de 9h30 à 11h30
- De 8 à 12 ans : de 13h30 à 15h33
Semaine 2 – du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2026
- De 5 à 7 ans : de 9h30 à 11h30
- De 8 à 12 ans : de 13h30 à 15h30
Programme à venir
MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muba-tourcoing.billetterie.museum/ »}]
Stage de pratique artistique – Vacances d’Automne stage vacances pratique artistique
© MUba Eugène Leroy
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