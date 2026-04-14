MUD PARK 2026 Sorèze
MUD PARK 2026 Sorèze samedi 30 mai 2026.
Sorèze
MUD PARK 2026
LAC DE SAINT FERREOL Sorèze Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Une course d’obstacle au cœur d’un site classé UNESCO
Le MUD PARK 2026 se prépare !!!
L’année 2026 marque un tournant majeur pour notre territoire avec la double célébration de l’aventure sportive et de l’histoire patrimoniale.
MUD Park 2026 L’aventure au cœur du site UNESCO
Le 30 mai 2026, le Lac de Saint-Ferréol devient le nouveau terrain de jeu de la MUD Park.
Après avoir investi l’Abbaye-école de Sorèze, cette course à obstacles festive s’installe dans le cadre grandiose du bassin pour une édition exceptionnelle.
Le concept Une expérience sans chrono, centrée sur le plaisir et le dépassement de soi, loin des écrans.
Le parcours Plus de 24 obstacles ludiques mêlant eau, boue et glissades, à travers des distances de 4 km ou 8 km.
L’esprit une déconnexion totale pour se reconnecter à la nature et à l’essentiel, accessible à tous.
Billetterie ouverte .
LAC DE SAINT FERREOL Sorèze 81540 Tarn Occitanie mud.park.green@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An obstacle course in the heart of a UNESCO site
L’événement MUD PARK 2026 Sorèze a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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