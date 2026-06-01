SALON L’ETE EN POESIE MUSEE DOM ROBERT Sorèze

Sorèze

SALON L’ETE EN POESIE

MUSEE DOM ROBERT 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez admirer les expositions et participer aux autres activités !

Salon L’été en poésie à la Cité de Sorèze, avec les auteurs de la Société des Poètes et Artistes de France, le 21 juin 2026.

De 10h à 18h, expositions, lectures, dédicaces…

Entrée rue Saint-Martin, accès libre et gratuit.

En partenariat avec l’association Ateliers Louise-Battiste. Pour les 20 ans de l’association, une présentation des créations 2026 des Cercles des Artistes en herbe et des Thés, chocolats et violons d’Ingres sera organisée.

Promenade poétique au Musée Dom Robert, à 15h. .

MUSEE DOM ROBERT 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

Come see the exhibits and take part in the other activities!

L’événement SALON L’ETE EN POESIE Sorèze a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE