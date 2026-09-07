Mulet et environnement naturel, La Maison du mulet, Seyne

Informations pratiques

Mulet et environnement naturel 19 et 20 septembre La Maison du mulet Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre des expositions « Le miracle du mulet » et « Les animaux, la nuit »,

suivies des commentaires sur un environnement naturel et le succés d’un

élevage très particulier.

La Maison du mulet Haut chardavon 04140 Seyne-les-Alpes Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 45 12 55 60 http://lamaisondumulet.fr Une exposition présente le mulet et son histoire dans le Pays de Seyne et une autre est consacrée à la faune sauvage de montagne, dans une ancienne ferme. Visite guidée ou libre, présentation des animaux de la famille du mulet, présents sur le site. Mini-ferme pour les enfants. Parking. Accès PMR.

Visite libre des expositions « Le miracle du mulet » et « Les animaux, la nuit »,

© La Maison du Mulet