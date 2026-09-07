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Mulet et environnement naturel, La Maison du mulet, Seyne

samedi 19 septembre 2026 · La Maison du mulet · Seyne

Mulet et environnement naturel, La Maison du mulet, Seyne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Maison du mulet
Adresse
Haut chardavon 04140 Seyne-les-Alpes
Ville
04140 Seyne
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Mulet et environnement naturel 19 et 20 septembre La Maison du mulet Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre des expositions « Le miracle du mulet » et « Les animaux, la nuit »,
suivies des commentaires sur un environnement naturel et le succés d’un
élevage très particulier.

La Maison du mulet Haut chardavon 04140 Seyne-les-Alpes Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 45 12 55 60 http://lamaisondumulet.fr Une exposition présente le mulet et son histoire dans le Pays de Seyne et une autre est consacrée à la faune sauvage de montagne, dans une ancienne ferme. Visite guidée ou libre, présentation des animaux de la famille du mulet, présents sur le site. Mini-ferme pour les enfants. Parking. Accès PMR.
Visite libre des expositions « Le miracle du mulet » et « Les animaux, la nuit »,

© La Maison du Mulet

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