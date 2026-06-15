Multi-Pistes 2026 Concert Tumult Hans Kunze Vega Voga L’Étoile Rouge, parc du château Nexon
Multi-Pistes 2026 Concert Tumult Hans Kunze Vega Voga L’Étoile Rouge, parc du château Nexon dimanche 16 août 2026.
Nexon
Multi-Pistes 2026 Concert Tumult Hans Kunze Vega Voga
L’Étoile Rouge, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 23:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Les metteurs en son des spectacles, Jean Geudré aka Tumult (Commencer à exister), Hanz Kùnze (Naïade) et Narumi Hérisson aka Vega Voga (Cadres et Get High) avec JC de Vox Low, investissent la nuit pour une série de concerts live et DJ sets portés par l’énergie du dancefloor. Une dernière occasion de danser avant de se dire au revoir et à l’année prochaine ! .
L’Étoile Rouge, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
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English : Multi-Pistes 2026 Concert Tumult Hans Kunze Vega Voga
L’événement Multi-Pistes 2026 Concert Tumult Hans Kunze Vega Voga Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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