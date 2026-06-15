Multi-Pistes 2026 Ignis Chapiteau, parc du château Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Ignis

Chapiteau, parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Après Instable présenté en 2025, Nicolas Fraiseau revient avec IGNIS, une création poétique et fascinante qui met en scène la rencontre entre un clown et le feu. Dans un jeu d’apprivoisement fait de maladresses, de surprises et d’émerveillement, les flammes deviennent partenaires de danse, passant de la simple étincelle au brasier. Avec son regard espiègle, le clown partage notre fascination ancestrale pour cette matière brute, aussi belle qu’imprévisible. Au cœur du chapiteau, IGNIS convoque les imaginaires les plus profonds et offre une expérience aussi douce que spectaculaire, accessible aux petits comme aux grands. Les spectateur·ices sensibles, notamment asthmatiques, sont invités à prendre en compte la présence possible de fumées. .

Chapiteau, parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Ignis

L’événement Multi-Pistes 2026 Ignis Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus