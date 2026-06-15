Multi-Pistes 2026 Masculin.es Place Annie Fratellini Nexon

Nexon

Multi-Pistes 2026 Masculin.es

Place Annie Fratellini Chapiteau Nexon Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15 22:40:00

Date(s) :

2026-08-15

Réunis autour du langage universel du cirque, cinq artistes venus de différents horizons composent une création où se mêlent prouesse, récits intimes et écriture corporelle. À l’initiative de la trapéziste Marlène Rubinelli Giordano, MRG’ée naît d’une réflexion sur le corps, l’identité et la manière dont nous nous percevons. Portée par cinq parcours, plusieurs générations et des disciplines variées, cette œuvre collective tisse un dialogue sensible entre acrobatie, contorsion, trapèze et arts aériens. Entre engagement physique et délicatesse, les corps deviennent les vecteurs d’une exploration profonde des liens qui nous unissent. Un spectacle généreux, spectaculaire et profondément humain. .

Place Annie Fratellini Chapiteau Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Multi-Pistes 2026 Masculin.es

L’événement Multi-Pistes 2026 Masculin.es Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus