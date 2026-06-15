Multi-Pistes 2026 Tremble Rue des Ecoles Nexon
Multi-Pistes 2026 Tremble Rue des Ecoles Nexon samedi 15 août 2026.
Nexon
Multi-Pistes 2026 Tremble
Rue des Ecoles Jardin des sens Nexon Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15 20:15:00
Date(s) :
2026-08-15
Avec Tremble, O Pelpel nous entraîne dans une exploration sensible et joyeuse de nos peurs. Autour d’un agrès-sculpture singulier, entre équilibre, suspension, chant et jeu clownesque, l’artiste transforme les frissons en élan et les hésitations en courage. Costumes, souvenirs et imaginaires se mêlent dans une traversée poétique où le corps vacille, résiste et se réinvente. À la fois brut et délicat, ce spectacle de plein air célèbre la capacité à grandir en traversant ses peurs. Une ode à l’enfance, à la métamorphose et à la joie d’avancer, qui s’adresse autant aux enfants d’aujourd’hui qu’à ceux que nous avons été. .
Rue des Ecoles Jardin des sens Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com
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English : Multi-Pistes 2026 Tremble
L’événement Multi-Pistes 2026 Tremble Nexon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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