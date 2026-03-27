Mundolingua : atelier langues Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Un atelier interactif pour observer et comprendre les mutations de la linguadiversité : la disparition de certaines langues, mots et sons, l’évolution de la grammaire, …

L’atelier sera suivi de jeux linguistiques développés par Mundolingua (mundolingua.org)

Un temps ludique et informatif pour découvrir la richesse des langues du monde !

A partir de 12 ans.

Sur inscription.

Atelier interactif animé par le Musée des Langues et du Langage

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33667592570 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun



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