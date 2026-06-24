Mur Mure ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Mur Mure

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-21 18:00:00

fin : 2027-02-21 19:30:00

Date(s) :

2027-02-21

Comment deux personnes, que tout oppose, pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ?

Avec Clovis Cornillac, Judith El Zein, Lilou Fogli, Arnaud Maillard, Boris Terral

Assistante mise en scène Sarah Gellé Décors Jacques Gabel Lumières Jean-Pascal Pracht Costumes Chouchane Abello Tcherpachian Musique et son David Parienti

Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n’a besoin que d’une chose le silence absolu.

Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu’au jour où une pianiste, Machine, emménage seule pour la première fois de sa vie… dans l’appartement mitoyen !

Retrouvez en tournée Clovis Cornillac et Judith El Zein dans Mur Mure , une comédie romantique de Lilou Fogli, mise en scène par Jérémie Lippmann. Une pièce adaptée du film Un peu, beaucoup, aveuglément . .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Mur Mure

L’événement Mur Mure Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I