Mur Mure ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
Mur Mure ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône dimanche 21 février 2027.
Chalon-sur-Saône
Mur Mure
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-21 18:00:00
fin : 2027-02-21 19:30:00
Date(s) :
2027-02-21
Comment deux personnes, que tout oppose, pourraient s’entendre, se rencontrer… sans se voir ?
Avec Clovis Cornillac, Judith El Zein, Lilou Fogli, Arnaud Maillard, Boris Terral
Assistante mise en scène Sarah Gellé Décors Jacques Gabel Lumières Jean-Pascal Pracht Costumes Chouchane Abello Tcherpachian Musique et son David Parienti
Machin, inventeur loufoque et misanthrope assumé, n’a besoin que d’une chose le silence absolu.
Grâce à ses inventions aussi ingénieuses que saugrenues, il a toujours réussi à faire fuir ses voisins. Jusqu’au jour où une pianiste, Machine, emménage seule pour la première fois de sa vie… dans l’appartement mitoyen !
Retrouvez en tournée Clovis Cornillac et Judith El Zein dans Mur Mure , une comédie romantique de Lilou Fogli, mise en scène par Jérémie Lippmann. Une pièce adaptée du film Un peu, beaucoup, aveuglément . .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Mur Mure
L’événement Mur Mure Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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