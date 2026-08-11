Murder Party au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon
mercredi 21 octobre 2026 · Mazé · Mazé-Milon
Informations pratiques
Mazé-Milon
Murder Party au Château de Montgeoffroy à Mazé
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Murder Party à Mongeoffroy à Mazé
LES DISPARUS DE MONTGEOFFROY
Un hôpital psychiatrique, des disparitions, des phénomènes étranges…. À vous d’élucider tout cela?
Venez au château de Montgeoffroy pour découvrir une toute nouvelle murder party terrifiante qui vont plongera dans un univers lugubre à travers tout le château.
Du garde-manger aux caves , en passant par le rez de chaussée, il vous faudra braver vos peurs et chercher des indices tout en gardant votre sang-froid….
Sortirez-vous indemnes de cette expérience?
N’hésitez pas à vous costumer pour vous mettre dans l’ambiance.
Conditions:
Pas de réservation nécessaire.
Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans.
Les enfants mineurs doivent impérativement être accompagnés à l’intérieur du parcours par un adulte.
Pour les plus téméraires, infligez-vous la totale avec notre pass Murder Party & Chasse aux sorcières du 31 octobre .
Réservation par mail pour le pass montgeoffroy@gmail.com .
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com
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English :
Murder Party at Mongeoffroy in Mazé
L’événement Murder Party au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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