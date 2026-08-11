Murder Party au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon

Informations pratiques

Mazé-Milon

Murder Party au Château de Montgeoffroy à Mazé

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Murder Party à Mongeoffroy à Mazé

LES DISPARUS DE MONTGEOFFROY

Un hôpital psychiatrique, des disparitions, des phénomènes étranges…. À vous d’élucider tout cela?

Venez au château de Montgeoffroy pour découvrir une toute nouvelle murder party terrifiante qui vont plongera dans un univers lugubre à travers tout le château.

Du garde-manger aux caves , en passant par le rez de chaussée, il vous faudra braver vos peurs et chercher des indices tout en gardant votre sang-froid….

Sortirez-vous indemnes de cette expérience?

N’hésitez pas à vous costumer pour vous mettre dans l’ambiance.

Conditions:

Pas de réservation nécessaire.

Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans.

Les enfants mineurs doivent impérativement être accompagnés à l’intérieur du parcours par un adulte.

Pour les plus téméraires, infligez-vous la totale avec notre pass Murder Party & Chasse aux sorcières du 31 octobre .

Réservation par mail pour le pass montgeoffroy@gmail.com .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Murder Party at Mongeoffroy in Mazé

L’événement Murder Party au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert