Murder party Le secret de la feuille morte Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Murder party Le secret de la feuille morte

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Participez à une drôle d’enquête dans laquelle les variations climatiques à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde vous aideront à démasquer le coupable.

English :

Take part in an amusing investigation in which climate variations at the mouth of the Gironde estuary will help you unmask the culprit.

