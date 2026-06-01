Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai

Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie Samedi 13 juin, 16h00 Musée de Cambrai Nord

Par équipe de 2 à 4 participants, limité à 10 équipes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Horreur au musée ! À l’aube, le corps du conservateur a été retrouvé parmi les vestiges du département archéologie. Aucune effraction, aucun témoin… seulement des fragments d’indices laissés derrière lui. Plongez au cœur d’une enquête où le passé pourrait bien révéler la vérité.

Samedi 13 juin uniquement, à 16h.

Gratuit, sur réservation au 03 27 82 27 90.

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 82 27 90 »}]

Horreur au musée ! À l’aube, le corps du conservateur a été retrouvé parmi les vestiges du département archéologie. Aucune effraction, aucun témoin… seulement des fragments d’indices laissés derrière…

© Musée de Cambrai