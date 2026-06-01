Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai
Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai samedi 13 juin 2026.
Murder party : L’étrange affaire du département Archéologie Samedi 13 juin, 16h00 Musée de Cambrai Nord
Par équipe de 2 à 4 participants, limité à 10 équipes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Horreur au musée ! À l’aube, le corps du conservateur a été retrouvé parmi les vestiges du département archéologie. Aucune effraction, aucun témoin… seulement des fragments d’indices laissés derrière lui. Plongez au cœur d’une enquête où le passé pourrait bien révéler la vérité.
Samedi 13 juin uniquement, à 16h.
Gratuit, sur réservation au 03 27 82 27 90.
Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 82 27 90 »}]
Horreur au musée ! À l’aube, le corps du conservateur a été retrouvé parmi les vestiges du département archéologie. Aucune effraction, aucun témoin… seulement des fragments d’indices laissés derrière…
© Musée de Cambrai
À voir aussi à Cambrai (Nord)
- Atelier créatif – Les mains qui voient, Le Labo-Cambrai, 2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI, Cambrai 6 juin 2026
- Visite-atelier : Les apprentis archéologues, Musée de Cambrai, Cambrai 13 juin 2026
- SO GOSPEL EGLISE SAINT GERY – CAMBRAI Cambrai 22 juillet 2026
- KERMESSE DE CAMBRAI – PASS 1 JOUR – VENDREDI PALAIS DES GROTTES Cambrai 2 octobre 2026
- KERMESSE DE CAMBRAI – PASS 1 JOUR – SAMEDI PALAIS DES GROTTES Cambrai 3 octobre 2026