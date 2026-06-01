L’Apéro-Logement, Association Prim’Toit, rue Jean Mermoz, 59400 Cambrai, Cambrai

L’Apéro-Logement Jeudi 11 juin, 17h30 Association Prim’Toit, rue Jean Mermoz, 59400 Cambrai Nord

GRATUIT. Pour des raisons d’accueil et d’organisation, les groupes ne devront pas dépasser 6 à 8 jeunes maximum, accompagnés d’un(e) référent(e). Inscription avant le 1er juin 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T17:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T17:30:00+02:00 – 2026-06-11T22:00:00+02:00

SAVE THE DATE

Cet événement a pour objectif de mettre en lumière les enjeux liés à l’accès au logement des jeunes, tout en leur permettant de découvrir les dispositifs existants ainsi que les acteurs pouvant les accompagner dans leurs démarches.

Au programme :

Temps d’accueil et présentation de la Semaine du Logement des Jeunes, du CLLAJ et de la RHJA ;

Découverte de différents dispositifs grâce à plusieurs stands et visite d’un logement de la RHJA situé dans nos locaux à Mermoz ;

Jeu Kahoot autour du logement et des thématiques abordées durant la soirée ;

Temps convivial avec apéro dînatoire et animations préparés par les locataires de la RHJA, ainsi que quelques surprises !

Association Prim’Toit, rue Jean Mermoz, 59400 Cambrai 42 rue Jean Mermoz, Cambrai Cambrai 59400 Amérique Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cllaj-cambresis@primtoit.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.47.07.14.27 »}]

A l’occasion de la Semaine du Logement des Jeunes, le CLLAJ Prim’Toit du Cambrésis organise un Apéro-Logement dans nos locaux situés au 42 rue Jean Mermoz, le : Jeudi 11 juin 2026 à 17h30 Stands Apero

Prim’toit Cambresis