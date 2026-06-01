Visite guidée du département archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai
Visite guidée du département archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai samedi 13 juin 2026.
Visite guidée du département archéologie 13 et 14 juin Musée de Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:15:00+02:00
En compagnie d’une médiatrice, découvrez les riches collections archéologiques du musée de Cambrai, les découvertes de la Rue-des-Vignes et les apports d’une discipline méconnue, l’ostéo-archéologie pour la connaissance de l’être humain et de ses conditions de vie au Moyen-Âge.
Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts
En compagnie d’une médiatrice, découvrez les riches collections archéologiques du musée de Cambrai, les découvertes de la Rue-des-Vignes et les apports d’une discipline méconnue, l’ostéo-archéologie…
© Musée de Cambrai
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