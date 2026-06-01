Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée du département archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai

Visite guidée du département archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai

Visite guidée du département archéologie, Musée de Cambrai, Cambrai samedi 13 juin 2026.

Lieu : Musée de Cambrai

Adresse : 15 Rue de l'Epée, 59400 Cambrai, France

Ville : 59400 Cambrai

Département : Nord

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Visite guidée du département archéologie 13 et 14 juin Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:15:00+02:00

En compagnie d’une médiatrice, découvrez les riches collections archéologiques du musée de Cambrai, les découvertes de la Rue-des-Vignes et les apports d’une discipline méconnue, l’ostéo-archéologie pour la connaissance de l’être humain et de ses conditions de vie au Moyen-Âge.

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts
En compagnie d’une médiatrice, découvrez les riches collections archéologiques du musée de Cambrai, les découvertes de la Rue-des-Vignes et les apports d’une discipline méconnue, l’ostéo-archéologie…

© Musée de Cambrai

À voir aussi à Cambrai (Nord)