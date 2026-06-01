Visite-atelier : Les apprentis archéologues, Musée de Cambrai, Cambrai

Visite-atelier : Les apprentis archéologues 13 et 14 juin Musée de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Au cours de cette visite, les enfants seront invités à se glisser dans la peau d’archéologues en herbes. Ils découvriront au cours d’une visite ludique les trésors archéologiques de la collection du musée, issus du Cambrésis ou d’ailleurs, de la Préhistoire aux Mérovingiens.

Musée de Cambrai 15 Rue de l’Epée, 59400 Cambrai, France Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France +33327822790 https://www.villedecambrai.com/culture/le-musee-des-beaux-arts

Au cours de cette visite, les enfants seront invités à se glisser dans la peau d’archéologues en herbes. Ils découvriront au cours d’une visite ludique les trésors archéologiques de la collection du…

© Musée de Cambrai