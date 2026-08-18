Murder Party par la compagnie les 3 chaises Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
samedi 17 octobre 2026 · Place Jeanne D'Arc · Vic-sur-Seille
Informations pratiques
Vic-sur-Seille
Murder Party par la compagnie les 3 chaises
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
C’est long 9 ans en prison à clamer son innocence… est ce que l’enquête a vraiment été bien menée ? C’est à vous de jouer. Durée 2h.
Réservation obligatoire.Adultes
10 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
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English :
Is nine years in prison a long time to spend while proclaiming your innocence? Was the investigation really conducted properly? It’s up to you to decide. Runtime: 2 hours.
Reservations required.
L’événement Murder Party par la compagnie les 3 chaises Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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