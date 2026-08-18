Murder Party par la compagnie les 3 chaises Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Vic-sur-Seille

Murder Party par la compagnie les 3 chaises

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

C’est long 9 ans en prison à clamer son innocence… est ce que l’enquête a vraiment été bien menée ? C’est à vous de jouer. Durée 2h.

Réservation obligatoire.Adultes

10 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

Is nine years in prison a long time to spend while proclaiming your innocence? Was the investigation really conducted properly? It’s up to you to decide. Runtime: 2 hours.

Reservations required.

L’événement Murder Party par la compagnie les 3 chaises Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS