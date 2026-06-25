Murder Party : Qui a tué le Juge Pourçain ?, Tribunal Judiciaire de Cusset, Cusset

Informations pratiques

Murder Party : Qui a tué le Juge Pourçain ? Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal Judiciaire de Cusset Allier

accès gratuit sur réservation obligatoire ; seul ou en groupe puis répartition dans un maximum de 14 équipes de 6 personnes ; costumes des années 70′ encouragés ; apporter son calepin et ses crayons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour la 4ème année consécutive, le tribunal judiciaire de Cusset vous propose de vivre une expérience de jeu sous la forme d’une Murder Party. En 2026, Venez découvrir une toute nouvelle intrigue au cœur même de l’institution judiciaire cussétoise. Un jeu d’enquête palpitant accessible seul ou en groupe, offrant alors le moyen de découvrir de manière privilégiée la juridiction et d’échanger, à l’issue du jeu, avec des personnels du tribunal.

Plongez au cœur des années 70. Le corps du terrible juge Vincent Pourçain a été retrouvé au tribunal. Votre mission ? Mener l’enquête en équipe, se déplacer dans les différentes salles du tribunal (présence de quelques marches), interroger les suspects en temps limité et trouver le ou les coupable(s).

Intégrez pleinement l’aventure en sortant vos pattes d’eph’ et munissez-vous de vos calepins et crayons de détective !

Résolution finale avec reconstitution du procès du meurtrier.

Tribunal Judiciaire de Cusset Avenue du Drapeau 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470309830 https://www.cours-appel.justice.fr/riom/le-tribunal-judiciaire-de-cusset [{« type »: « phone », « value »: « 0470309830 »}] Tribunal Judiciaire de Cusset

Pour la 4ème année consécutive, le tribunal judiciaire de Cusset vous propose de vivre une expérience de jeu sous la forme d’une Murder Party. En 2026, Venez découvrir une toute nouvelle intrigue au …

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