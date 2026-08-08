Informations pratiques

Sarrebourg

Murder Party

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Prenez part à une enquête immersive et familiale au cœur d’un ancien cabaret. Artistes mystérieux, secrets et rebondissements à vous de mener l’enquête, relever les défis et découvrir ce qui s’est réellement passé avant la réouverture du lieu. Enquête proposée par Chaque Jour est une Fête, adaptée à partir de 3 ans. La salle n’est pas accessible aux PMR. La réservation en ligne est ouverte.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

Take part in an immersive, family-friendly mystery adventure set in the heart of a former cabaret. Mysterious performers, secrets, and twists: It’s up to you to lead the investigation, tackle the challenges, and uncover what really happened before the venue reopened. This mystery tour, presented by Chaque Jour est une Fête, is suitable for ages 3 and up. The venue is not accessible to people with reduced mobility. Online reservations are now open.

L’événement Murder Party Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD