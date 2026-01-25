Informations pratiques

Uffholtz

Murder Party

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 18:30:00

fin : 2026-10-24 20:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Plongez en 1926 et incarnez un habitant du village pour enquêter sur une mystérieuse affaire de meurtre.

Dans le cadre de l’exposition Émotions en Résonance , plongez dans l’univers de 1926 et incarnez un habitant ou une habitante du village. Menez l’enquête pour démêler les fils d’une mystérieuse affaire de meurtre. Un scénario original inspiré de l’histoire du village, de l’Abri mémoire et des archives locales. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

Travel back to 1926 and take on the role of a villager to investigate a mysterious murder case.

L’événement Murder Party Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay