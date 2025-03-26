MURMURATION LEVEL 2 – LE DOME MARSEILLE Marseille

MURMURATION LEVEL 2 Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Murmuration Level 2, c’est la nouvelle version 2.0 du phénomène Murmuration, à ne surtout pas manquer !Vous avez sûrement vu cet artiste aux millions de vues sur les réseaux sociaux et ses chorégraphies hypnotiques : de Shakira à Chris Brown, des Black Eyed Peas aux Grammy Awards, en passant par les Victoires de la Musique et les JO de Paris 2024. Sans oublier sa participation à des événements mondiaux pour les plus grandes marques.Pensé et créé par Sadeck Berrabah, Murmuration est un concept unique, enrichi au fil des années. Il fusionne hip-hop, arts martiaux, danse contemporaine, ballet et dessin, tout ce que Sadeck aime. Sur scène, ce sont 50 danseurs qui performent des tableaux à couper le souffle, géométriques et parfaitement synchronisés.Après une tournée triomphale en 2024 avec 8 Zénith complets, une tournée des théâtres et une série de cinquante représentations sold-out actuellement au 13ème Art (Paris), Murmuration a déjà conquis plus de 210 000 spectateurs.Dans Murmuration Level 2 vous retrouverez à la fois des moments iconiques et des tableaux totalement inédits, le tout sublimé par un nouveau concept lumière.Ne manquez pas cette expérience unique : Murmuration Level 2 part en tournée en 2026. Ce que vous en retiendrez ? Un spectacle incroyable, une émotion palpable, une synchronisation parfaite … Réservez vite !

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13