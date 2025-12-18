MURMURATION LEVEL 2 Montpellier

MURMURATION LEVEL 2

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Murmuration Level 2, c’est la nouvelle version 2.0 du phénomène Murmuration, à ne surtout pas manquer !

Vous avez sûrement vu cet artiste aux millions de vues sur les réseaux sociaux et ses chorégraphies hypnotiques de Shakira à Chris Brown, des Black Eyed Peas aux Grammy Awards….

Murmuration Level 2, c’est la nouvelle version 2.0 du phénomène Murmuration, à ne surtout pas manquer !

Vous avez sûrement vu cet artiste aux millions de vues sur les réseaux sociaux et ses chorégraphies hypnotiques de Shakira à Chris Brown, des Black Eyed Peas aux Grammy Awards, en passant par les Victoires de la Musique et les JO de Paris 2024. Sans oublier sa participation à des événements mondiaux pour les plus grandes marques.

Pensé et créé par Sadeck Berrabah, Murmuration est un concept unique, enrichi au fil des années. Il fusionne hip-hop, arts martiaux, danse contemporaine, ballet et dessin, tout ce que Sadeck aime.

Sur scène, ce sont 50 danseurs qui performent des tableaux à couper le souffle, géométriques et parfaitement synchronisés.

Après une tournée triomphale en 2024 avec 8 Zénith complets, une tournée des théâtres et une série de cinquante représentations sold-out actuellement au 13ème Art (Paris), Murmuration a déjà conquis plus de 210 000 spectateurs.

Dans Murmuration Level 2 vous retrouverez à la fois des moments iconiques et des tableaux totalement inédits, le tout sublimé par un nouveau concept lumière.

Ne manquez pas cette expérience unique Murmuration Level 2 part en tournée en 2026.

Ce que vous en retiendrez ? Un spectacle incroyable, une émotion palpable, une synchronisation parfaite … Réservez vite !

Spectacle à 15h

Sur réservation

Réservation place pmr

billetterie@herisson-prod.com .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Murmuration Level 2 is the new 2.0 version of the Murmuration phenomenon, not to be missed!

You’ve probably seen this artist with millions of views on social networks and his hypnotic choreography: from Shakira to Chris Brown, from the Black Eyed Peas to the Grammy Awards….

L’événement MURMURATION LEVEL 2 Montpellier a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT MONTPELLIER