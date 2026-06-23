Murmuration Level 2 Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Murmuration Level 2

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 21:15:00

Date(s) :

2026-11-28

Sur scène, cinquante danseurs se meuvent à l’unisson avec une précision millimétrée. Portée par la musique envoûtante de TRex et de nouveaux jeux de lumière, cette création fusionne brillamment hip-hop, danse contemporaine et arts martiaux. Mêlant tableaux iconiques revisités et chorégraphies inédites, les corps se fondent en un seul organisme vivant pour former des fresques géométriques fascinantes.

Au-delà de la performance technique époustouflante, ce voyage visuel célèbre la beauté du mouvement collectif et délivre un message universel puissant. Préparez-vous à vivre une expérience sensorielle hors du commun.

Sur scène, cinquante danseurs se meuvent à l’unisson avec une précision millimétrée. Portée par la musique envoûtante de TRex et de nouveaux jeux de lumière, cette création fusionne brillamment hip-hop, danse contemporaine et arts martiaux. Mêlant tableaux iconiques revisités et chorégraphies inédites, les corps se fondent en un seul organisme vivant pour former des fresques géométriques fascinantes.

Au-delà de la performance technique époustouflante, ce voyage visuel célèbre la beauté du mouvement collectif et délivre un message universel puissant. Préparez-vous à vivre une expérience sensorielle hors du commun. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

On stage, fifty dancers move in unison with millimeter-perfect precision. Carried by the captivating music of TRex and innovative lighting effects, this production brilliantly fuses hip-hop, contemporary dance, and martial arts. Blending reimagined iconic scenes with original choreography, the dancers merge into a single living organism to form fascinating geometric patterns.

Beyond the breathtaking technical performance, this visual journey celebrates the beauty of collective movement and delivers a powerful universal message. Get ready for an extraordinary sensory experience.

L’événement Murmuration Level 2 Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme