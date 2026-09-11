Murmurations, Esplanade Nelson Mandela, Lyon

Informations pratiques

Murmurations Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00, 18h00 Esplanade Nelson Mandela Rhône

Limité à 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Murmuration est le terme qui désigne les mouvements collectifs que dessinent certains oiseaux dans le ciel. Celui de Lyon est traversé par des flux migratoires réguliers et saisonniers, dont certains s’arrêtent brièvement en ville. La vallée du Rhône constitue un couloir écologique d’échelle continentale, reliant le nord de l’Europe aux zones sahéliennes. Le parc Mandela s’inscrit dans ce réseau.

L’œuvre de l’artiste Isabelle Daëron se compose de deux sculptures positionnées de part et d’autre des voies de la ligne TB12. À leur sommet, des oiseaux présentent différentes positions de vol. Chaque figure est unique, légèrement altérée, comme si le mouvement était suspendu. La courbure des mâts, leurs effets de surface et la mise en couleur participent de cette impression de flottement.

La visite consistera en une présentation de l’œuvre, la genèse du projet et la manière dont l’installation a été pensée en lien avec le site.

Une œuvre réalisée pour @sytral_mobilites enn 2026.

Esplanade Nelson Mandela 128 Avenue Félix Faure, 69003 Lyon Lyon 69003 Sans Souci Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’Esplanade Nelson Mandela a été récemment rénovée pour accueillir les nouvelles lignes de bus BHNS. Dans le cadre de ces transformations, Isabelle Daëron a imaginé une œuvre faisant référence aux flux d’oiseaux traversant le ciel de Lyon.

Murmuration est le terme qui désigne les mouvements collectifs que dessinent certains oiseaux dans le ciel. Celui de Lyon est traversé par des flux migratoires réguliers et saisonniers, dont certains…

©Blandine Soulage