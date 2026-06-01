Musée Archéologique de Strasbourg, Musée Archéologique, Strasbourg

Musée Archéologique de Strasbourg 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Durant tout le week-end, l’accès au musée Archéologique est gratuite.

Le Musée Archéologique, né au XVIIIe siècle, est le plus ancien des musées strasbourgeois. Durant trois siècles d’une existence parfois mouvementée, il a réuni de très importantes collections.

Installées depuis la fin du XIXe siècle dans les sous-sols du palais Rohan, leur variété et leur large champ chronologique en font l’un des plus importants musées d’archéologie en France. Vous y découvrirez l’histoire de Strasbourg et de l’Alsace, des débuts les plus lointains de la Préhistoire jusqu’aux premiers siècles du Moyen Âge.

Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue

Durant tout le week-end, l’accès au musée Archéologique est gratuite.

Mathieu Bertola – Musées de la Ville de Strasbourg©