Musée Cantini : nouveau parcours des collections modernes et contemporaines, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Musée Cantini : nouveau parcours des collections modernes et contemporaines Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Musée Cantini : nouveau parcours des collections modernes et contemporaines.

« Entrer dans le corps du rivage par une langue échappée ».

Amélie Lavin Directrice du musée Cantini et Louise Madinier, Conservatrice au musée Cantini en charge des collections présenteront le nouveau parcours des collections repensé à partir de Marseille, ville portuaire, carrefour d’échanges avec la Méditerranée, les Amériques et l’Asie, marquée par l’histoire coloniale, les résistances, l’exil et l’hospitalité. Ce territoire devient le point d’ancrage d’un récit de la création moderne et contemporaine, ouvert au monde.

Le musée renouvelle ainsi son projet scientifique et culturel en mettant en dialogue des artistes par-delà les rives de la Méditerranée : Wifredo Lam, Matta, Joaquín Ferrer, Baya, Ahmed Cherkaoui, Saloua Raouda Choucair, Alfred Manessier, Antoni Tàpies et Kader Attia…et en décloisonnant les médiums (peinture, photographie, cinéma, sculpture, poésie). Grâce à de nouvelles acquisitions et à des prêts et dépôts du CNAP, du Centre Pompidou, de l’Alcazar et de collections privées, la collection donne davantage de place aux artistes femmes et élargit sa géographie vers l’Afrique, les Amériques et l’Asie.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

Jean Atlan (Jean-Michel Atlan, dit) (1913, Algérie – 1960, France)

La Kahena [1958]

Crédit photographique : © Adagp, Paris,2026/ Centre Pompidou, MNAM-CCI/Adam Rzepka/Dist. GrandPalaisRmn Diffusion image : GrandPalaisRmnPhoto