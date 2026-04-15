Musée de la Contrefaçon – Entrée libre, Musée de la Contrefaçon, Paris

Musée de la Contrefaçon – Entrée libre Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Contrefaçon Paris

Dans la limite de la capacité d’accueil de nos espaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, explorez librement nos espaces consacrés à la contrefaçon. Des médiateurs sont présents pour répondre à vos questions et vous aider à démêler le vrai du faux.

Musée de la Contrefaçon 16 rue de la Faisanderie 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France 01 56 26 14 03 http://www.musee-contrefacon.com http://www.unifab.com;https://www.facebook.com/musee.de.la.contrefacon/;https://twitter.com/unifab?lang=fr;https://www.instagram.com/unifab_museecontrefacon/ Incroyable mais vrai : la façade du musée de la contrefaçon est elle-même une copie ! Métro Porte Dauphine (ligne 2) | RER C Avenue Foch | taxi, vélib, autolib

Visite libre

©museedelacontrefaçon