Musée de la Création Franche – Expositions, Espace Jean Vautrin, Bègles

Informations pratiques

Musée de la Création Franche – Expositions 19 et 20 septembre Espace Jean Vautrin Gironde

Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Habitants paysagistes et création populaires.

Vulnérables par essence, les créations des habitant·es paysagistes sont exposées aux intempéries, aux actes de vandalisme, à leur manque de reconnaissance mais aussi à la fragilité des techniques et matériaux employés. Leur pérennité est étroitement liées à la vie de leurs auteurs, ces créations sont encore vouées à disparaitre. Leur poésie du quotidien, comme leur destinée, nous émeuvent. C’est ce qui a conduit nombre d’acteurs à s’en emparer pour raviver ce patrimoine, résister à leur destruction et réimaginer un futur pour ces objets insolites.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un patrimoine à l’épreuve. Expositions visites

©Michel Augier Francis Davis