Musée de la Création Franche – Expositions, Espace Jean Vautrin, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · Espace Jean Vautrin · Bègles
Informations pratiques
Musée de la Création Franche – Expositions 19 et 20 septembre Espace Jean Vautrin Gironde
Entrée libre, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Habitants paysagistes et création populaires.
Vulnérables par essence, les créations des habitant·es paysagistes sont exposées aux intempéries, aux actes de vandalisme, à leur manque de reconnaissance mais aussi à la fragilité des techniques et matériaux employés. Leur pérennité est étroitement liées à la vie de leurs auteurs, ces créations sont encore vouées à disparaitre. Leur poésie du quotidien, comme leur destinée, nous émeuvent. C’est ce qui a conduit nombre d’acteurs à s’en emparer pour raviver ce patrimoine, résister à leur destruction et réimaginer un futur pour ces objets insolites.
Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un patrimoine à l’épreuve. Expositions visites
©Michel Augier Francis Davis
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