UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bègles

Musée de la Création Franche – Expositions, Espace Jean Vautrin, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Espace Jean Vautrin · Bègles

Musée de la Création Franche – Expositions, Espace Jean Vautrin, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Jean Vautrin
Adresse
Rue Alexis Labro, 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation.

Musée de la Création Franche – Expositions 19 et 20 septembre Espace Jean Vautrin Gironde

Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Habitants paysagistes et création populaires.

Vulnérables par essence, les créations des habitant·es paysagistes sont exposées aux intempéries, aux actes de vandalisme, à leur manque de reconnaissance mais aussi à la fragilité des techniques et matériaux employés. Leur pérennité est étroitement liées à la vie de leurs auteurs, ces créations sont encore vouées à disparaitre. Leur poésie du quotidien, comme leur destinée, nous émeuvent. C’est ce qui a conduit nombre d’acteurs à s’en emparer pour raviver ce patrimoine, résister à leur destruction et réimaginer un futur pour ces objets insolites.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un patrimoine à l’épreuve. Expositions visites

©Michel Augier Francis Davis

À voir aussi à Bègles (Gironde)