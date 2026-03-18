Musée de la Pierre à Fusil, Musée de la Pierre à Fusil, Luçay-le-Mâle

Informations pratiques

Musée de la Pierre à Fusil 19 et 20 septembre Musée de la Pierre à Fusil Indre

2.00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Créé en 1962 par Jean EMY, ce musée retrace l’épopée du petit éclat du silex qui, du XVIᵉ siècle jusqu’au début du XXᵉ siècle, permettait de produire l’étincelle qui, mettant le feu à la poudre, provoquait la propulsion du projectile.

Le grand centre mondial de la fabrication de ces pierres à fusil fut, autour de Luçay, la région de Valençay, Selles-sur-Cher et Saint-Aignan.

Pendant les guerres napoléoniennes, plus de 100 millions de pierres à fusil y étaient fabriquées chaque année. Aujourd’hui, on en retrouve un peu partout dans le monde, notamment sur des champs de bataille aussi célèbres qu’Austerlitz ou Wagram…

Ce musée municipal fait appel aux toutes dernières innovations de la muséographie. On y remarque, entre autres, l’étonnante reconstitution d’un » crot « , c’est-à-dire d’un puits d’extraction de rognons de silex.

Le visiteur découvrira également trois aspects majeurs de l’histoire économique de Luçay : les Forges et la fonderie, les carrières de calcaire et enfin les champignonnières.

Depuis quelque temps, le musée a investi un nouvel espace « de la forêt à l’atelier », où sont présentés dans leur contexte les métiers du bois, du bûcheron avec ses outils manuels ; le scieur de long, qui va débiter le bois nécessaire aux ateliers, sans oublier les fendeurs qui débitent et dégrossissent les douvelles pour le tonnelier, celui qui extrait l’écorce de chêne ou de châtaigniers.

On peut aussi y découvrir un atelier reconstitué avec une variété d’outils parfois oubliés.

Venez découvrir un magnifique trompe l’oeil réalisé par un artiste local.

Musée de la Pierre à Fusil 4 rue Roger Ménars, 36360 Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire

Créé en 1962 par Jean EMY, ce musée retrace l’épopée du petit éclat de silex qui, du XVIᵉ au début du XXᵉ siècle, produisait l’étincelle permettant d’enflammer la poudre et de propulser le projectile.