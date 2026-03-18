AGENDA · Luçay-le-Mâle
Visite libre de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Luçay-le-Mâle
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Maurice · Luçay-le-Mâle
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Maurice 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’église.
Église Saint-Maurice Place de Verdun, 36360 Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire
Visite de l’église
Commune de Luçay le Mâle
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