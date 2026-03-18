Visite libre de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Luçay-le-Mâle

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Maurice 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église.

Église Saint-Maurice Place de Verdun, 36360 Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire

Visite de l’église

Commune de Luçay le Mâle