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AGENDA · Luçay-le-Mâle

Visite libre de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Luçay-le-Mâle

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Maurice · Luçay-le-Mâle

Visite libre de l’église Saint-Maurice, Église Saint-Maurice, Luçay-le-Mâle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Maurice
Adresse
Place de Verdun, 36360 Luçay-le-Mâle
Ville
36360 Luçay-le-Mâle
Département
Indre

Visite libre de l’église Saint-Maurice 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église.

Église Saint-Maurice Place de Verdun, 36360 Luçay-le-Mâle Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire
Visite de l’église

Commune de Luçay le Mâle

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