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Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes

Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Musée de la Romanité

Adresse : 16 Boulevard des Arènes

Ville : 30000 Nîmes

Département : Gard

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Nîmes

Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Vivez aussi les Journées Romaines au jardin archéologique du Musée de la Romanité ! Entre démonstrations, ateliers et spectacles, plongez en famille dans une reconstitution grandeur nature pour une immersion totale dans l’Antiquité.
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Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10  communication@museedelaromanite.com

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English :

Experience the Journées Romaines at the Musée de la Romanité’s archaeological garden! With demonstrations, workshops and shows, immerse the whole family in a life-size reconstruction for a total immersion in Antiquity.

L’événement Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Nîmes

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