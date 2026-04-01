Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes
Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes samedi 25 avril 2026.
Nîmes
Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes
Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vivez aussi les Journées Romaines au jardin archéologique du Musée de la Romanité ! Entre démonstrations, ateliers et spectacles, plongez en famille dans une reconstitution grandeur nature pour une immersion totale dans l’Antiquité.
.
Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 48 21 02 10 communication@museedelaromanite.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience the Journées Romaines at the Musée de la Romanité’s archaeological garden! With demonstrations, workshops and shows, immerse the whole family in a life-size reconstruction for a total immersion in Antiquity.
L’événement Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Nemausus une cité romaine RDV à l’Office de Tourisme Nîmes 21 avril 2026
- MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes 24 avril 2026
- Les journées romaines de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Spartacus, l’esclave qui défia Rome Arènes de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Miossec Nîmes 25 avril 2026