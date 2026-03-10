Musée de l’Abbaye Visite guidée du sous-sol archéologique Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Musée de l’Abbaye Visite guidée du sous-sol archéologique

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Visite guidée du sous sol archéologique du musée de l’Abbaye

Le samedi 11 avril à 15h00

Le sous-sol archéologique du musée de l’abbaye permet de découvrir les vestiges de l’abbaye et de retracer l’histoire de Saint-Claude. Les fondations et les murs conservés révèlent l’organisation des bâtiments monastiques et les transformations du site au fil des siècles. La visite guidée présente les aspects architecturaux et historiques du lieu, explique le rôle de l’abbaye dans la vie de la ville et met en lumière les traces des occupations humaines successives, offrant ainsi une vision complète de ce patrimoine remarquable.

Tout public, dès 8 ans

Durée 1h .

Musée de l’Abbaye 3 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 12 60 contact.musee@hautjurasaintclaude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musée de l’Abbaye Visite guidée du sous-sol archéologique

L’événement Musée de l’Abbaye Visite guidée du sous-sol archéologique Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE