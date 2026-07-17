Musée de préhistoire et histoire, Musée municipal de préhistoire et d’histoire, Châtillon-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Musée municipal de préhistoire et d'histoire · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Musée de préhistoire et histoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée municipal de préhistoire et d’histoire Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au cœur du village, le musée se présente sur deux étages. Le premier niveau est consacré à l’archéologie et à la paléontologie, et le second à un millénaire de l’histoire économique, sociale et politique de Châtillon-sur-Loire.
Musée municipal de préhistoire et d’histoire 47 rue Franche 45360 Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 31 42 88 http://www.chatillon-sur-loire.com/musee.php Le musée municipal comporte deux étages, consacrés, l’un à la Préhistoire, l’autre à l’histoire locale.
La collection de Préhistoire couvre la période du Paléolithique ancien au Néolithique. Le Paléolithique ancien et moyen de la région est représenté par des bifaces. De grandes lames de silex, pour le Paléolithique supérieur, des micro-burins pour le Mésolithique, et d’exceptionnelles haches polies, pour le Néolithique, complètent la collection. Le musée comporte également une collection d’armatures de flèches néolithiques du Sahara, des jaspes provenant de Fontmaure (Vienne) ainsi qu’une riche collection de fossiles.
Une partie des objets exposés provient du site de Gannes (Beaulieu-sur-Loire), en particulier des céramiques et des fibules de bronze.
Au cœur du village, le musée se présente sur deux étages.
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