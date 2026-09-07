Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer », Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé · Tourcoing

Informations pratiques

Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite découverte « Continu à filer »

Par les membres de l’association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée

Samedi de 14h à 18h

Sans réservation

Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé 35 rue Neuve Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte « Continu à filer »

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