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Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer », Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé · Tourcoing

Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer », Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé
Adresse
35 rue Neuve Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite découverte « Continu à filer »
Par les membres de l’association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée

Samedi de 14h à 18h
Sans réservation

Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé 35 rue Neuve Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte « Continu à filer »

© DR

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