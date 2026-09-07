Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer », Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé · Tourcoing
Informations pratiques
Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossée, Visite découverte « Continu à filer » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite découverte « Continu à filer »
Par les membres de l’association des Anciens Salariés du Peignage de la Tossée
Samedi de 14h à 18h
Sans réservation
Musée des Anciens Salariés du Peignage de Laine de la Tossé 35 rue Neuve Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte « Continu à filer »
© DR
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