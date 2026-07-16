Musée des Chemins de Fer de Magenta, Musée des Chemins de fer de Magenta, Magenta
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Chemins de fer de Magenta · Magenta
Informations pratiques
Musée des Chemins de Fer de Magenta 19 et 20 septembre Musée des Chemins de fer de Magenta Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le musée des chemins de fer de Magenta et sa collection d’objets issus des ateliers SNCF d’Épernay. Maquettes, outils et souvenirs retracent l’histoire du monde ferroviaire et le savoir-faire des cheminots.
Un simulateur de conduite viendra compléter cette immersion au cœur d’un patrimoine industriel qui a profondément marqué le territoire.
Musée des Chemins de fer de Magenta 18 rue des Martyrs de la Résistance, 51530 Magenta Magenta 51530 Marne Grand Est
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©Musée des Chemins de fer de Magenta