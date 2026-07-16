Musée des Chemins de Fer de Magenta, Musée des Chemins de fer de Magenta, Magenta

Informations pratiques

Musée des Chemins de Fer de Magenta 19 et 20 septembre Musée des Chemins de fer de Magenta Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le musée des chemins de fer de Magenta et sa collection d’objets issus des ateliers SNCF d’Épernay. Maquettes, outils et souvenirs retracent l’histoire du monde ferroviaire et le savoir-faire des cheminots.

Un simulateur de conduite viendra compléter cette immersion au cœur d’un patrimoine industriel qui a profondément marqué le territoire.

Musée des Chemins de fer de Magenta 18 rue des Martyrs de la Résistance, 51530 Magenta Magenta 51530 Marne Grand Est

Découvrez le musée des chemins de fer de Magenta et sa collection d’objets issus des ateliers SNCF d’Épernay. Maquettes, outils et souvenirs retracent l’histoire du monde ferroviaire et le des Un a…

©Musée des Chemins de fer de Magenta