Visite guidée de la locomotive BB 16678, Place Roger Pointurier (Locomotive BB 16678), Magenta

Informations pratiques

Visite guidée de la locomotive BB 16678 19 et 20 septembre Place Roger Pointurier (Locomotive BB 16678) Marne

Limité à 5 personnes par visite de la cabine de conduite. Jauge libre pour la salle Gilbert Curinier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la locomotive BB 16678, dont la cabine de conduite est exposée dans la commune depuis 2017 en hommage aux ateliers SNCF d’Épernay et aux cheminots qui y ont travaillé. Cette visite vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire ferroviaire locale et sur ce patrimoine industriel qui a marqué le territoire.

Une exposition de photographies ainsi qu’un simulateur de conduite, installés à la salle Gilbert Curinier, viendront compléter cette immersion dans l’univers du rail.

Place Roger Pointurier (Locomotive BB 16678) Place Roger Pointurier, 51530 Magenta Magenta 51530 Marne Grand Est Sur la place du village de Magenta trône aujourd’hui la locomotive BB 16678 en souvenir des ateliers SNCF qui ont accueilli autrefois jusqu’à 2000 ouvriers et où sa maintenance était effectuée. C’est un engin emblématique des ateliers SNCF d’Épernay, puisque le site sparnacien était directeur de toute la série des BB 16500.

Partez à la découverte de la locomotive BB 16678, dont la cabine de conduite est exposée dans la commune depuis 2017 en hommage aux ateliers SNCF d’Épernay et aux cheminots qui y ont travaillé. Cette…

©Epernay Agglo Champagne