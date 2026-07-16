Une maison, une histoire : Magenta à travers le temps, Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq, Magenta
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq · Magenta
Informations pratiques
Une maison, une histoire : Magenta à travers le temps 18 et 19 septembre Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque de Magenta proposera une exposition consacrée à l’histoire de la commune à travers le parcours d’une maison. Reproductions de documents anciens, de photographies et d’archives familiales permettront aux visiteurs de découvrir l’évolution de Magenta, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui, en mettant en lumière la vie quotidienne de ses habitants et les transformations du territoire.
L’exposition a été montée par l’équipe de la bibliothèque grâce à des archives familiales.
Elle sera accessible dès le 14 septembre jusqu’au 26 septembre. Pour tout public pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Bibliothèque Jean-Pierre Gauyacq 28 rue Anatole France 51530 Magenta Magenta 51530 Marne Grand Est
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque de Magenta proposera une exposition consacrée à l’histoire de la commune à travers le parcours d’une maison. Reproductions de de …
©Carte postale ancienne – Édition des Comptoirs Français : ‘Magenta – L’Église et le Presbytère’, vers 1900-1920 – Domaine public
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