Visite de l’église Sainte-Marie de Magenta, Église Sainte-Marie, Magenta

Informations pratiques

Visite de l’église Sainte-Marie de Magenta 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de Magenta et de l’église Sainte-Marie lors d’une visite guidée. De l’ancienne église de Dizy à la construction de Sainte-Marie, cette promenade historique retrace les grandes étapes qui ont façonné le territoire, des guerres de Religion à la révolution industrielle. Une occasion privilégiée de plonger dans l’histoire locale à travers la richesse de son patrimoine architectural.

Église Sainte-Marie 18 Rue des Martyrs de la Résistance, 51530 Magenta Magenta 51530 Marne Grand Est 00336 08 30 44 44 https://ville-magenta.fr/ Chandon de Brailles, riche négociant en vin, fit un don de 250 000 francs pour la construction d’une église pour les habitants de Magenta et La Villa. L’église construite est placée sous la protection de sainte Marie, prénom de la femme de Paul Chandon, décédée deux ans auparavant.

L’église a été construite en une année et consacrée le 9 décembre 1894 par Monseigneur Langénieux, archevêque de Reims. Les plans du bâtiment seraient de Desperthes et le chantier a été supervisé par l’architecte sparnacien Henri Clouet.

Les deux tours en façade sont en calcaire jaune provenant de la carrière ardennaise de Dom le Mesnil, alors que le reste de l’édifice est en pierre meulière du barrois. L’église se distingue des églises de la région par son architecture romane-byzantine et sa forme, non pas en croix mais en «Y». L’ossature hexagonale de l’édifice est en fonte, pour que le sol, composé de remblais, puisse le soutenir. Elle possède un dôme zingué soutenu par six colonnes également en fonte d’acier. Celles-ci sont décorées de chapiteaux moulés en haut-relief qui représentent des scènes aussi bien religieuses que profanes : le baptême de Clovis, le sacre de Charles VII, la bataille de Magenta, des ouvriers (verriers, cheminots et vignerons qui peuplaient la commune), le travail de la vigne, ainsi que le don par Paul Chandon d’une maquette de l’église à l’évêque de Reims. Parking à proximité

Découvrez l’histoire de Magenta et de l’église Sainte-Marie lors d’une visite guidée. De l’ancienne église de Dizy à la construction de Sainte-Marie, cette promenade historique retrace les grandes le…

©Epernay Agglo Champagne