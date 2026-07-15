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AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Musée des objets du territoire Rue du Tram Saint-Jean-en-Royans

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Tram · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue du Tram
Adresse
Ferme des Roussets
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Musée des objets du territoire

Rue du Tram Ferme des Roussets Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !
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Rue du Tram Ferme des Roussets Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42  contact@cc-royans-vercors.org

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English :

Discover the traveling museum of local artifacts created by the Arrozoir theater company, made possible by the large-scale collection drive taking place in Royans-Vercors!

L’événement Musée des objets du territoire Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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