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Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire, École Thellier Desjardins, Saint-Quentin

samedi 19 septembre 2026 · École Thellier Desjardins · Saint-Quentin

Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire, École Thellier Desjardins, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
École Thellier Desjardins
Adresse
3 Rue de Flandre , 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire 19 et 20 septembre École Thellier Desjardins Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la genèse de notre planète à son occupation par les humains. Le Musée présente sous une forme pédagogique, chronologique et attrayante la genèse de notre planète, avec les météorites, les roches, les fossiles et les premiers objets utilisés par l’homme, du quaternaire à l’époque Gallo-Romaine. Les gisements proviennent des alentours de Saint-Quentin ainsi que du Sahara.

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Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la genèse de notre planète à son occupation par les humains. Le Musée présente sous une forme pédagogique, chronologique et la de et…

©Ville de Saint-Quentin

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