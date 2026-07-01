Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire, École Thellier Desjardins, Saint-Quentin

Informations pratiques

Musée des Origines de la Terre à la Préhistoire 19 et 20 septembre École Thellier Desjardins Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la genèse de notre planète à son occupation par les humains. Le Musée présente sous une forme pédagogique, chronologique et attrayante la genèse de notre planète, avec les météorites, les roches, les fossiles et les premiers objets utilisés par l’homme, du quaternaire à l’époque Gallo-Romaine. Les gisements proviennent des alentours de Saint-Quentin ainsi que du Sahara.

École Thellier Desjardins 3 Rue de Flandre , 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Martin Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Venez découvrir en famille l’histoire vivante de nos origines : de la genèse de notre planète à son occupation par les humains. Le Musée présente sous une forme pédagogique, chronologique et la de et…

©Ville de Saint-Quentin