Musée du Champignon Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Musée du Champignon

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans cette champignonnière pédagogique, vos sens sont en éveil !

Un monde fascinant de couleurs et de senteurs vous attend avec une diversité de variétés cultivées.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 31 55 infos@musee-du-champignon.com

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English :

This educational mushroom farm will awaken your senses!

L’événement Musée du Champignon Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME