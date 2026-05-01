Musée du geste La Grange à Sons Mirecourt

Mirecourt

Musée du geste

La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 15:15:00

Date(s) :

2026-05-16

Musée du geste.

Résidence Un geste à soi Restitution des trois années avec la Compagnie l’aéronef

Depuis 2023, la Compagnie l’aéronef investit le territoire de la communauté de commune de Mirecourt Dompaire avec un objectif créer un musée du geste. Durant trois ans, Anne Marion a rencontré et échangé avec les habitants pour collecter, observer, chorégraphier et filmer leurs gestes.

Venez découvrir ce musée lors d’une visite guidée à travers des tableaux dansés, des objets sonores et vidéos.

Réservation indispensable (jauge limitée à 20 personnes par visite) au Musée de Mirecourt.

Et pour compléter la visite du Musée du geste, le musée vous propose deux types de visites guidées autour du geste Les gestes de la musique et Les gestes de la fabrication du violon.Tout public

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La Grange à Sons Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

Musée du geste.

Un geste à soi residency Restitution of three years with Compagnie l’aéronef

Since 2023, Compagnie l’aéronef has been investing the territory of the Mirecourt Dompaire community with one objective: to create a museum of gesture. For three years, Anne Marion has been meeting and talking with local residents, collecting, observing, choreographing and filming their gestures.

Come and discover this museum on a guided tour through danced tableaux, sound objects and videos.

Reservations essential (limited to 20 people per tour) at Musée de Mirecourt.

And to round off your visit to the Musée du Geste, the museum offers two types of guided tours based on gestures: Gestures in music and Gestures in violin making.

L’événement Musée du geste Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-09 par OT MIRECOURT