Informations pratiques

Saumur

Musée du Moteur

18 rue Alphonse Caillaud Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette collection de plus de 300 moteurs abrite d’étonnantes pièces qu’une association de passionnés vous invite à découvrir durant le week-end.

Visites guidées du musée et exposition Art et Moteurs.

Exposition Art et moteurs à l’occasion des 40 ans de l’association.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

18 rue Alphonse Caillaud Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 26 10 contact@museedumoteur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This collection of over 300 engines is home to some astonishing pieces, which an association of enthusiasts invites you to discover over the weekend.

Guided tours of the museum and Art et Moteurs exhibition.

L’événement Musée du Moteur Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME