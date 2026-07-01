Musée Exposition temporaire À corps parfait ? Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Musée Exposition temporaire À corps parfait ?

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30

Le musée historique de Mutzig vous propose de découvrir cet été l’exposition temporaire A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté créée par la Nef des Sciences.

L’homme du néolithique savait-il déjà trépaner les crânes de ses homologues pour les soigner ?

Le larynx artificiel pour l’homme, une réalité ?

Qu’est-ce qu’un homme augmenté aujourd’hui ?

Avez- vous entendu parler du transhumanisme ?

A corps parfait ? L’homme réparé, remanié, augmenté présente sous une forme originale et sous toutes les coutures les interventions de l’Homme sur son corps à des fins de réparation ou d’augmentation. Des temps anciens du néolithique jusqu’à aujourd’hui, l’être humain a toujours cherché à améliorer son état de santé, son bien-être et son mieux-être. Conçue dans un esprit comics , l’exposition révèle ce que la médecine et la recherche médicale ont permis, permettent et promettent pour réparer le corps.

Des manipulations interactives sont proposées

– Le corps en chantier Une table d’opération où toutes sortes de réparations sont possibles sur un corps humain, grâce à des prothèses et des implants prêtés par des laboratoires français.

– A quoi ressemblera l’homme augmenté de demain ? Grâce à des représentations aimantées d’objets futuristes comme un casque amplificateur de son, un pouce supplémentaire, des pieds palmés, un vêtement autonettoyant, des chaussures qui s’adaptent à l’environnement, le visiteur peut imaginer l’homme augmenté de demain.

Apprendre en s’amusant, c’est possible ! Exposition accessible sur les horaires d’ouverture du musée. .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98

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English :

L’événement Musée Exposition temporaire À corps parfait ? Mutzig a été mis à jour le 2026-07-10 par Espace Rohan de Mutzig