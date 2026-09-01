Informations pratiques

Loupian

MUSÉE GALLO-ROMAIN VILLA-LOUPIAN — EXPOSITION ARCHÉO-SEXISME ET MOSAÏQUE

RD 158 E4 Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée Gallo-Romain Villa-Loupian propose pour les JEP 2026 l’exposition Archéo-sexisme (témoignages) , des visites flash et une démonstration des techniques de fabrication de la mosaïque par l’artiste mosaïste Carole Boubli.

Le Musée Gallo-Romain Villa-Loupian propose pour les JEP 2026 l’exposition Archéo-sexisme (témoignages) , des visites flash et une démonstration des techniques de fabrication de la mosaïque par l’artiste mosaïste Carole Boubli. .

RD 158 E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18

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English :

For the 2026 European Heritage Days, the Villa-Loupian Gallo-Roman Museum is presenting the exhibition Archeo-sexism (Testimonies), quick tours, and a demonstration of mosaic-making techniques by mosaic artist Carole Boubli.

L’événement MUSÉE GALLO-ROMAIN VILLA-LOUPIAN — EXPOSITION ARCHÉO-SEXISME ET MOSAÏQUE Loupian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau