MUSÉE GALLO-ROMAIN VILLA-LOUPIAN — EXPOSITION ARCHÉO-SEXISME ET MOSAÏQUE Loupian
samedi 19 septembre 2026 · Loupian
Informations pratiques
Loupian
MUSÉE GALLO-ROMAIN VILLA-LOUPIAN — EXPOSITION ARCHÉO-SEXISME ET MOSAÏQUE
RD 158 E4 Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée Gallo-Romain Villa-Loupian propose pour les JEP 2026 l’exposition Archéo-sexisme (témoignages) , des visites flash et une démonstration des techniques de fabrication de la mosaïque par l’artiste mosaïste Carole Boubli.
Le Musée Gallo-Romain Villa-Loupian propose pour les JEP 2026 l’exposition Archéo-sexisme (témoignages) , des visites flash et une démonstration des techniques de fabrication de la mosaïque par l’artiste mosaïste Carole Boubli. .
RD 158 E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18
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English :
For the 2026 European Heritage Days, the Villa-Loupian Gallo-Roman Museum is presenting the exhibition Archeo-sexism (Testimonies), quick tours, and a demonstration of mosaic-making techniques by mosaic artist Carole Boubli.
L’événement MUSÉE GALLO-ROMAIN VILLA-LOUPIAN — EXPOSITION ARCHÉO-SEXISME ET MOSAÏQUE Loupian a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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