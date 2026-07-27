Informations pratiques

Loupian

EXPOSITION TOILES DE TERRES D’HÉRAULT

Rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-09-16

Cette exposition photo vous mène au cœur du Géoparc Terres d’Hérault falaises, strates et reliefs deviennent les pages vibrantes de l’histoire géologique du territoire écrite par les temps. Que cette immersion vous donne l’envie de pousser plus loin… jusqu’à aller marcher, respirer, toucher ces lieux réels où la géologie devient expérience !

Une création du Département de l’Hérault qui vous permet de découvrir un territoire de 2046 km2 riche d’un patrimoine géologique exceptionnel reconnu à l’international.

Exposition à découvrir à la médiathèque Stéphane Hessel du 16 Septembre au 16 Octobre.

Entrée gratuite. .

Rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

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English :

L’événement EXPOSITION TOILES DE TERRES D’HÉRAULT Loupian a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau