Informations pratiques

Loupian

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Place Charles de Gaulle Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 43èmes Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 19 et 20 Septembre 2026. Ces journées sont l’occasion de célébrer la diversité et la richesse de notre patrimoine loupianais en mettant l’accent sur l’art et la culture.

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre 2026

Ouverture des églises Saint-Hippolyte, paléo-chrétienne et Sainte-Cécile de 9h-12h & 14h-17h Visites guidées.

Exposition Issanka Couleurs 2017-2026 Madeleine Molinier-Sergio à découvrir du 10 au 23 Septembre. .

Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Loupian a été mis à jour le 2026-07-27 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau